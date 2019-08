Girl in Red maakt bedroompop met deprimerende titels.

Aka: Marie Ulven Leeftijd: 20 Locatie: Noorwegen Instagram: @girlinred

'I make songs in my room', klinkt het in haar bio op Instagram. Dat klopt, maar tegelijk doet het haar behoorlijk indrukwekkende carrière een beetje oneer aan. I Wanna Be Your Girlfriend, haar eerste echte single, werd door The New York Times prompt uitgeroepen tot een van de beste nummers van vorig jaar en haalt vlot acht miljoen YouTube-views en twintig miljoen Spotify-plays. Ze stond in het voorprogramma van Clairo en toerde met Conan Gray. Op straat wordt ze weleens aangeklampt door fans die smeken om een selfie. En NME noemt haar the lo-fi queer pop icon changing lives. Niet slecht voor iemand die twee jaar geleden argeloos nummers op SoundCloud begon te delen vanuit haar slaapkamer in een Noors boerengat.

Ik krijg vaak berichten van mensen die zeggen dat ze niet gay zijn maar toch van mijn muziek houden. Vreselijk.

Dat onverwachte succes heeft ze voor een groot stuk te danken aan een specifieke karaktereigenschap: openheid. Ulven maakt kwetsbare, dromerige indiepop over jong zijn, mentale gezondheid en (homo)seksualiteit, met titels als Dead Girl in the Pool en I'll Die Anyway en teksten die uit een willekeurig tienerdagboek geplukt lijken. Na shows vliegen fans haar regelmatig om de hals om te vertellen hoeveel haar muziek voor hen betekent, of dat ze zich dankzij haar durfden te outen tegenover hun ouders. En in haar vrije tijd beantwoordt ze maar al te graag vragen tijdens livestreams op Instagram. NME overdreef niet: Girl in Red heeft al een paar levens veranderd. Niet dat u een zoekende tiener hoeft te zijn om haar muziek te appreciëren. Ze wil in de eerste plaats mooie liedjes schrijven en haar zelfgeproducete debuut-ep Chapter 1 voorzien van een opvolger. 'Op mijn bureau ligt een map waarop in het groot 'Album 2020' staat. We zien wel wat ervan komt.'

Een willekeurige quote: 'Ik krijg vaak berichten van mensen die zeggen dat ze niet gay zijn maar toch van mijn muziek houden. Vreselijk, want het klinkt als een disclaimer. Ik zeg toch ook niet tegen Ariana Grande: "Je zingt waarschijnlijk over een jongen, maar toch is dit een tof nummer!"'