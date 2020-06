De Londense housepopster Georgia speelt op het Focus Music Festival, het onlinemuziekfestival van Knack Focus en Radio 1 met curator Kate Tempest.

Op zaterdag 20 juni presenteren Knack Focus en Radio 1 het Focus Music Festival, een onlinemuziekfestival van en met Kate Tempest. De Britse rapster, schrijfster en dichteres treedt op én nodigt een handvol artiesten uit, onder wie Georgia. 'Haar spelplezier en haar vitaliteit zijn alles waar je in lockdowntijden naar op zoek bent', vertelt Tempest ons over de Britse artiest, die ze al kende van toen ze allebei heel klein waren - haar mama en de tante van Georgia waren collega's.

Georgia begon dan ook haar carrière als drummer bij Kate Tempest. Al was die muzikale loopbaan er bijna niet gekomen: toen ze acht was, werd ze gescout tijdens het voetballen in een park in Londen en ging ze aan de slag als profvoetballer. Toen haar trainer overleed, legde ze zich toe op muziek. Het resultaat was Georgia (2015), een debuutplaat vol 'post-punky hip-hop soul' - zoals Georgia het zelf beschrijft. Het album is geïnspireerd door Missy Elliott, naar wie ze als kind ook haar hamster vernoemde.

In januari dit jaar kreeg Georgia een vervolg. Voor Seeking Thrills dook de Londense artiest meer dan een jaar in de studio om een reeks songwriters zoals Joni Mitchell, Neil Young en Kate Bush te bestuderen. En dat hoor je: op haar tweede plaat vindt Georgia haar stem, en die is bestemd voor de dansvloer. Het nummer About Work the Dancefloor, een van de meest succesvolle singles van de plaat, liegt niet. Volgens Pitchfork schreef Georgia het nummer na de aflevering van Girls waarin Lena Dunham op Robyns Dancing on My Own danst. Wie van plan is het onlinemuziekfestival alleen te bekijken, weet waarheen.

Focus Music Festival Zaterdag 20/6 om 20 uur, te volgen via de Facebookpagina van Knack Focus. Alle info: knackfocus.be/focusmusicfestival.

De komende dagen maken we de door Tempest samengestelde line-up verder bekend. Alles wat u moet weten over het Focus Music Festival en Kate Tempest leest u volgende week, op 17 juni, in een speciale editie van Knack Focus. Het Focus Music Festival is gratis te volgen via Facebook. Op vraag van Kate Tempest kunt u ook vrijwillig een gift achterlaten. Die zal door Tempest aan een door haar uitgekozen Belgisch goed doel gedoneerd worden: de Belgische Federatie van Voedselbanken.

