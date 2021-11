Na twee kleinschaliger coronaedities mikt Gent Jazz in 2022 weer op een volwaardig festival. Daarvoor herbevestigt het alvast enkele grote, internationale namen die in 2020 of 2021 verstek moesten laten gaan.

Van Morrison komt op zondag 10 juli zijn moondance placeren. Singer-songwriter Agnes Obel zakt op donderdag 14 juli af naar de Bijloke. En rapper-dichter Kae Tempest - in 2020 nog curator van ons virtuele Focus Music Festival - zal op vrijdag 15 juli voordragen uit The Book of Traps and Lessons.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sting na drie mislukte pogingen andermaal heeft toegezegd voor Gent Jazz. Zijn avond, op woensdag 13 juli, is reeds uitverkocht.

Gent Jazz vindt tussen 7 en 17 juli plaats op de Bijlokesite in Gent. Tickethouders van de vorige twee edities krijgen daarvoor vouchers. Alle info: gentjazz.com.

Herbekijk de volledige set van Kae Tempest op het Focus Music Festival 2020:

