Gent Festival van Vlaanderen wordt dit jaar niet geschrapt omwille van de coronapandemie. De organisatie werkt aan een aangepast programma in september met concerten in de openlucht en in ruime zalen.

Door de coronapandemie zijn de meeste grote evenementen dit jaar geschrapt. Ook Gent Festival van Vlaanderen kan niet doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm, waarbij zowat 50.000 bezoekers worden verwacht. Het festival krijgt daarom dit jaar een aangepast programma. 'De komende weken en maanden zal het festival geleidelijk aan vorm krijgen', zegt de organisatie.'Hoewel het festival nog vier maanden van ons verwijderd is, kunnen we er niet omheen dat het ook in september een uitdaging zal blijven om mensen samen te brengen', luidt het. Maar er komt dus wel een ambitieuze editie. 'Meer dan ooit wordt Gent Festival een thuismatch en willen we onze stad op een andere manier in al haar glorie laten schitteren.' Het festival belooft daarbij de geldende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en publiek, artiesten en medewerkers een veilige beleving te bieden. (Belga)