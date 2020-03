De Britse progrockband Genesis gaat dit jaar nog op tournee. Voorlopig doen Phil Collins en co enkel hun eigen land aan.

Goed nieuws voor de fans van Genesis: de band gaat weer optreden. Dat werd woensdagochtend aangekondigd via de socialemediakanalen van de band. Drummer Phil Collins zal weer op het podium staan met de groep achter hits als I Can't Dance en Land of Confusion, net als gitarist-bassist Mike Rutherford en gitarist-toetsenist Tony Banks. Zanger Peter Gabriel, die de band in 1967 oprichtte maar er sinds 1975 niet meer mee heeft opgetreden, zal er ook nu niet bij zijn.

De laatste keer dat Genesis de baan opging, was in 2007, om hun veertigste verjaardag te vieren. De nieuwe tournee doet voorlopig enkel arena's aan in het Verenigd Koninkrijk. Geen Belgische shows dus, maar wel een haalbare kaart voor devote fans die bereid zijn om het Kanaal over te steken voor Collins en co.

