Er zullen in februari geen Music Industry Awards (MIA's) uitgereikt worden. Organisatoren VRT en vi.be stellen de awardshow uit tot 2022, omdat het evenement volgend jaar 'praktisch en financieel moeilijk haalbaar' is.

Normaal zouden de jaarlijkse awards van de Vlaamse muzieksector op 11 februari uitgereikt worden. Maar de coronacrisis gooit roet in het eten: de uitreiking wordt met een jaar uitgesteld. Op 3 februari 2022 komt er een dubbele MIA's-editie waarbij muziek uit 2020 en 2021 aan bod kan komen. Er zal daarvoor een tussentijdse nominatieronde plaatsvinden.

'Je kan er niet omheen dat 2020 de geschiedenis in zal gaan als een gebroken muziekjaar', zegt Gerrit Kerremans, algemeen muziekcoördinator van de VRT. 'Er zijn beduidend minder releases en het livecircuit is zo goed als onbestaand. De muzieksector is verlamd. Een groot muziekfeest organiseren - zoals de uitreiking van de MIA's elk jaar -, is omwille van de gekende gezondheidsrisico's niet aangewezen, en daarnaast ook praktisch en financieel moeilijk haalbaar.'

Er komt volgend jaar wel een 'Week van de Belgische muziek' om de zwaar getroffen sector een hart onder de riem te steken, melden de organisatoren. Verschillende spelers uit de sector zullen bij dat project betrokken worden. (Belga)

