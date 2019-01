Funkmuzikant Edwin Birdsong, gesampeld door Daft Punk en Snoop Dogg, overleden

Funk- en discotoetsenist Edwin Birdsong is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen zijn zoon en ex-vrouw op hun socialemediakanalen.

Birdsong bracht tijdens zijn solocarrière vijf solo-albums uit, werkte intensief samen met de legendarische vibrafonist Roy Ayers en speelde partijen voor Stevie Wonder in. En toch is dat niet waar we Birdsong door kennen. Hij zal vooral in het collectief geheugen blijven hangen als de componist van Cola Bottle Baby, het nummer uit 1979 waarvan de groove de basis vormt voor Harder Better Faster Stronger van Daft Punk. De La Soul (Me Myself and I) en Snoop Dogg (Lodi Dodi) laafden zich dan weer aan zijn Rapper Dapper Snapper. Ook zijn werk met Roy Ayers werd gretig gesampeld door grote rapacts als Madlib en A Tribe Called Quest.