Bekijk als eerste de nieuwe videoclip van Fulco: 'Voor extra takes was er geen ruimte en dus moesten we heel geconcentreerd werken.'

U kent Fulco Ottervanger als de krachtbron van De Beren Gieren, de helft van BeraadGeslagen, krautrocker bij Stadt of de stadscomponist van Gent. Een normaal mens zou dan al bijna geen tijd meer hebben om te eten of te slapen, maar de Nederbelgische pianist stampte daarnaast nog een Nederlandstalig soloproject uit de grond. Drie singles liet Fulco al los, alledrie van totaal andere signatuur: De sms'ende mens is Paul Van Ostaijen aan de antidepressiva, Nergens heen een melancholische hartenkreet en Grensdorp een landschapstekening in vijftig tinten droompop.

Eén ding hebben de nummers gemeen: vervreemding en ongemak in de breedste zin van het woord. 'Grensdorp gaat voor een deel over keuzestress. Over de wereld willen zien maar niet willen vliegen voor het milieu, dat soort kwesties. Maar er zit ook wat van de grens België-Nederland in: ik woonde als kind in Brussel, maar werd wel heel Nederlands opgevoed, in een school voor kinderen van expats', legt Ottervanger uit.

'Het was Grégoire Verbeke, de regisseur van de videoclip van Grensdorp, die er precies de vinger op kon leggen waar het om ging', zegt de muzikant. '"Het gaat over de stad, het platteland en de geglobaliseerde wereld waar we niet mee omkunnen. Het verlangen naar een soort veiligheid", zei hij, en gelijk had hij. Voor de clip zijn we niet alleen naar de polders van Zeeland getrokken, maar ook naar Rotterdam. Ik wilde die graag tegenover elkaar zetten.'

Het resultaat is een reeks snapshots van Ottervanger on the road, geschoten met een Super 8-camera, analoog dus. 'Het is het eerste project waarvoor Grégoire die camera gebruikte. Voor extra takes was er geen ruimte en dus moesten we heel geconcentreerd werken. Weer een ervaring erbij.'