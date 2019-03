Frontman van The Prodigy (49) dood aangetroffen in zijn huis

De zanger werd dood aangetroffen in zijn huis in Dunmow, Essex. Het overlijden wordt niet beschouwd als verdacht, aldus een politiewoordvoerder. Liam Howlett, het brein achter The Prodigy, meldt op zijn Instagramaccount dat Flint zichzelf van het leven heeft beroofd. 'Ik ben geschokt, fuckin angry en verward', schrijft hij. Ook als groep heeft The Prodigy al gereageerd: 'Het is met de diepste droefheid dat we de dood van onze broeder en beste vriend Keith Flint bevestigen. Een pionier, een innovator en een legende. Hij zal voor eeuwig gemist worden.'

Flint en Howlett leerden elkaar in 1990 kennen op een beachparty waar Howlett de dj was. Flint vond zijn set sterk en vroeg om een mixtape, die hij samen met wat demo's ook effectief kreeg. Daarop vroeg Flint hem om een groep te vormen, samen met diens vriend Leeroy Thornhill.

Met bekende nummers als No Good (Start the Dance), Out of Space, Breathe, Firestarter en Smack My Bitch Up hees The Prodigy zichzelf al snel naar de top van de alternatieve dance-scene, naast acts als Underworld en Leftfield. Live was Flint een dankbaar uithangbord, met zijn opvallende kapsels, gekleurde lenzen en piercings. In 1997 sloot de band, samen met The Chemical Brothers, als eerste dansact Rock Werchter af.

Door de jaren heen zag The Prodigy zijn invloed tanen, maar de groep bleef onophoudelijk toeren en platen maken. Vorig jaar bracht de band nog een nieuw album uit, No Tourists, met onder meer een gastbijdrage van Ho99o9. De groep had voor deze zomer al een pak optredens aangekondigd, waaronder Lowlands en Suikerrock, op zaterdag 27 juli.