Componist Frédéric Devreese is maandag in Brussel overleden aan de gevolgen van kanker, meldt het Brusselse cultuurhuis Flagey.

Frédéric Devreese werd geboren in 1929 in een klassiek Nederlands milieu. Zijn vader was componist en concertmeester voor het concertgebouw in Amsterdam. Devreese studeerde compositie aan onder meer het Koninklijk Conservatorium in Brussel en wordt gezien een van de allereerste Vlaamse filmcomponisten.

Toen Devreese aan de slag ging, werd er nog neergekeken op filmcomposities. Toch schreef hij 'onvergetelijke en onuitwisbare filmmuziek', zegt muziekdirecteur Dirk Brossé van Film Fest Gent. Vorig jaar kreeg Devreese nog een lifetime-achievement award op de World Soundtrack Awards, 'omdat hij kon terugblikken op een ongelooflijk boeiende carrière als filmmuziek-componist'.

Zo componeerde Devreese onder meer muziek voor de Belgische regisseur André Delvaux, van wie hij de huiscomponist werd, Marion Hänsel, Hugo Claus, en Lieven Debrauwer. Maar hij schreef ook opera, ballet en kamermuziek en greep graag terug naar populaire vormen zoals elementen uit walsen of een tango. Devreese overleed op 91-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. (Belga)

