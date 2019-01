Freaky Age stopt ermee met afscheidsshow in de AB

Op 20 september, na hun afscheidsshow in de Ancienne Belgique, is het afgelopen voor de heren van Freaky Age. De indierockband rond Lenny Crabbe heeft woensdag zijn afscheid aangekondigd, na vijftien jaar en vier albums.

De groep stak in 2006 de neus aan het venster door als jongste band ooit - gemiddeld waren de vier leden 14 jaar - de finale van Humo's Rock Rally te halen. Met radiohits als Time is Over en Where Do We Go Now schuimde de groep jaren aan een stuk de festivals en clubs af, waaronder drie keer Pukkelpop. Twee jaar geleden stelde de groep nog Inner Stranger voor, het album dat uiteindelijk hun zwanenzang zou worden.

In de laatste maanden van hun bestaan als groep willen Lenny Crabbe, Wouter Van den Bossche, Jonas Pauwels en Mathias Declercq nog onuitgegeven materiaal van de afgelopen jaren releasen. Na hun afscheidsshow wijden ze zich elk aan hun eigen muzikale projecten.

Freaky Age is de nieuwste naam in een rijtje van Belgische gitaarbands die er het laatste jaar de brui aan hebben gegeven. Onder meer Customs, Diablo Blvd, Oathbreaker, Steak Number Eight, Madensuyu en The Van Jets namen in 2018 afscheid van het publiek.