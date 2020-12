De Franse jazzpianist, orkestleider en componist Claude Bolling is op negentigjarige leeftijd overleden.

De Franse jazzpianist, orkestleider en componist Claude Bolling is op negentigjarige leeftijd overleden, zo hebben zijn naasten woensdag aan het Franse persbureau AFP gemeld.

Bolling was een leerling van de Amerikaanse jazzlegende Duke Ellington en raakte ook bevriend met Oscar Peterson. Vanaf zijn veertiende was hij al professioneel jazzpanist.

Hij speelde onder meer met Lionel Hampton, Roy Eldridge, de Belgische gitarist Djangho Reinhardt, Kenny Clarke en violist Stéphane Grappelli. Maar de man flirtte ook met klassieke muziek.

Claude Bolling en Brigitte Bardot © Getty Images

In 1956 richtte Bolling zijn eigen big band op die tot het midden van de jaren 2010 standhield, wat buitengewoon lang is.

Hij schreef ook muziek voor meer dan honderd films, onder andere voor de gangsterfilm 'Borsalino' (1970). Bolling arrangeerde ook 'la Madrague', het beroemde liedje van Brigitte Bardot.

De musicus leed aan verscheidene ziektes en overleed dinsdag in het ziekenhuis van Saint-Cloud, ten westen van Parijs.

