Franse festivals kunnen komende zomer plaatsvinden, op voorwaarde dat niet meer dan 5000 festivalgangers de concerten zittend bijwonen. Dat heeft de Franse minister van Cultuur Roselyne Bachelot gisteren beslist.

De regels gelden voor zowel outdoor en indoor festivals, schrijft France 24, en zijn onderhevig aan eventuele toekomstige bijkomende veiligheidsmaatregelen. Of er drink- en eetgelegenheden op de festivals aanwezig zullen zijn, hangt af van de verdere verspreiding van het coronavirus.

'We moeten onze festivalorganisatoren perspectief geven, ook al blijft de pandemie voor veel onzekerheid zorgen,' zegt de Franse minister van Cultuur in een statement. Bachelot belooft elke maand met de festivalsector samen te zitten over het verloop van de pandemie. De minister maakte een noodfonds vrij van 30 miljoen euro om festivals die hun plannen moeten herzien of annuleren te compenseren.

De Franse festivalsector reageert verdeeld op het nieuws. Metalfestival Hellfest werd geannuleerd na de aankondiging. Andere festivals halen opgelucht adem en zijn blij dat er nu eindelijk perspectief is. 'Er zijn heel wat artiesten die maar al te graag voor 5000 man zouden optreden, zegt Gerard Pont, directeur van Francofolies festival.

In ons land is het nog even wachten op een verdict: Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) belooft uiterlijk half maart een beslissing. (M.M.)

