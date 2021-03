Deze jonge zangeres maakt melancholische ballads die klinken als gras.

Aka: Isabella Sophie Tweddle

...

In het lang: Het is u misschien al opgevallen: in tijden van virussen en cottagecore floreren jonge, vrouwelijke singer-songwriters met eerlijke ballads over liefdesverdriet, eenzaamheid, mentale gezondheid en seksualiteit. De 18-jarige Olivia Rodrigo brak begin dit jaar streamingrecords met haar debuutsingle Drivers License. De Britse Holly Humberstone is een van de meest gehypete artiesten van het moment. Phoebe Bridgers ziet haar status als indieheldin nog steeds groeien. En Billie Marten kondigde recent haar derde plaat Flora Fauna aan met de single Garden of Eden, die volgens fans klinkt als 'koud gras'. Dat laatste is behoorlijk indrukwekkend als u weet dat Marten nog maar eenentwintig is. De Britse is er dan ook vroeg aan begonnen. Op haar negende had ze al een eigen YouTube-kanaal, al was dat vooral bedoeld om haar covers te delen met haar grootouders in Frankrijk. Toen ze twaalf was, speelde ze een sessie bij een lokaal YouTube-kanaal en scoorde ze prompt duizenden views. Vervolgens debuteerde ze in 2014 met de ep Ribbon. Sindsdien is het alleen maar sneller gegaan: ze werd genomineerd voor BBC Sound of 2016, kreeg complimenten van Ed Sheeran, mocht op tournee met Lucy Rose en bracht twee goed ontvangen en gestreamde langspelers uit gevuld met de fragiele folkliedjes over haar persoonlijke besognes, de natuur en de snelheid van het moderne leven die haar intussen typeren. 'Koud gras' is dus niet eens zo'n vergezochte metafoor. Een willekeurige quote: 'Ik hou van het idee dat mensen opgroeien zoals tomaten in een kas en water, zuurstof en ruimte nodig hebben. Alleen krijgen ze die niet.'