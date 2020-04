De Amerikaanse folkzanger John Prine is overleden, zo berichten Amerikaanse media. De 73-jarige zanger verkeerde al enkele dagen in kritieke toestand nadat hij besmet raakte met het nieuwe coronavirus.

Ook zijn vrouw en manager Fiona raakte besmet, waarna het stel van elkaar geïsoleerd begon te leven. Met zijn debuutalbum, eenvoudig getiteld John Prine, ontpopte de voormalige postbode uit Chicago zich in 1971 tot de kroniekschrijver van het alledaagse bestaan. Dit leverde hem een flinke schare fans op, waaronder ook Bonnie Raitt, Bruce Springsteen en Bob Dylan. Die laatste speelde zelfs anoniem mee op een van zijn eerste clubconcerten. Prine won twee Grammy Awards. Tot zijn bekendste liedjes horen 'Sam Stone', 'Angel from Montgomery' en 'In Spite of Ourselves'.