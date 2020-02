Dans dans! Exact tien jaar na zijn debuut, heeft Flying Horseman de weg naar de meer lichtvoetige pop gevonden. Of toch als we op Set Reset mogen afgaan, de eerste nieuwe single die Bert Dockx en co. lossen in aanloop naar hun zesde album Mothership. En niet eens de enige.

Bert Dockx mag dit jaar dan wel veertig worden, minder productief wordt hij er niet op. Slechts luttele maanden na het uitstekende debuut van zijn nieuwe jazzband Ottla, komt hij alweer met een nieuwe Flying Horseman voor de pinnen: Mothership. 'We zijn heel gedisciplineerde werkers die onze muziek zo goed mogelijk proberen te krijgen, ja', dixit Dockx. 'Dat kon in het verleden weleens voor wrijving zorgen, maar over dit album zaten we helemaal op dezelfde golflengte.'

Er is wel wat veranderd sinds voorganger Rooms / Ruins. Voor het eerst dook Flying Horseman de studio in met producer Jasper Maekelberg van Faces on TV, én met vijf bandleden in plaats van zes. 'Maar het is niet omdat we met minder zijn dat we meer moeten doen om die ruimte op te vullen', vindt Dockx. 'Er zit nu meer transparantie in onze muziek. Where Do You Live is daar een goed voorbeeld van. Dat nummer is niet volgespeeld, het ademt.'

Where Do You Live is één van de in totaal twee nieuwe singles die Flying Horseman in aanloop naar Mothership naar buiten brengt. Het is een zeven minuten lange muzikale droom, die een inkijk geeft in het brein van Bert Dockx, en nog het best aanleunt bij wat we al van Flying Horseman gewoon zijn. De meegeleverde clip - een eindeloos lijkende animatieloop - baadt in een dreigend sfeertje, alsof we stiekem mogen binnengluren bij vreemden. De tekst van het nummer kwam dan ook onbewust voort uit de hele MeToo-beweging. 'Die gebeurtenissen hebben heel veel bij mij losgeweekt,' vertelt Dockx, die er naar eigen zeggen over sprak met familieleden, vrienden en zelfs ex-lieven. 'Ik ben me meer bewust geworden van mijn positie binnen de samenleving en de scheve machtsverhouding tussen man en vrouw. Ik ben gaan nadenken over in hoeverre ik als heteroseksuele man zélf de neiging heb om uit te gaan van bepaalde privileges.' 'Maar, voegt hij er fijntjes aan toe, 'uiteindelijk is dit geen traktaat over het feminisme, maar gewoon een mooi nummer.'

Set Reset is dan weer een stuk dansbaarder dan we Flying Horseman ooit hebben weten te klinken. En dus mocht er een clip bij - inclusief dansende Bert! - die stevig knipoogt naar deze herwonnen lichtvoetigheid. Maar wees gerust, Flying Horseman heeft haar ziel niet verkocht: 'Het nummer zelf gaat over dingen die vaak complexer zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Er zit sowieso iets maatschappijkritisch in. Het is een universeel verlangen van de mens om zichzelf te willen heruitvinden, maar ik vind dat soms ook een ongezond idee. Vooral in het westen leven we te vaak in de illusie dat we onszelf kunnen controleren en bijstellen. Soms moeten we de dingen gewoon aanvaarden zoals ze zijn.'

Mothership verschijnt op 17/4 bij Unday Records. Flying Horseman speelt op 2/5 in de Botanique, Brussel, op 9/5 in de Handelsbeurs, Gent en op 28/5 in de Roma, Antwerpen.

