Zangeres Stevie Nicks was duidelijk liever in haar bed blijven liggen, maar gelukkig amuseerde u zich wel tijdens de jukeboxshow van Fleetwood Mac op de wei van Werchter.

'It's been quite a journey', zei Stevie Nicks na opener The Chain op Werchter Boutique. Het ging over de reis naar de voortuin van Herman Schueremans, maar tegelijk had de zangeres van Fleetwood Mac haar band niet beter kunnen samenvatten. De groep liet in de afgelopen halve eeuw een spoor achter van ex-leden, personeelswissels, scheefpoeperij, cocaïne en wereldhits. Wereldhits over die personeelswissels, scheefpoeperij en cocaïne, om exact te zijn. Go Your Own Way, bijvoorbeeld, een nummer dat gitarist en muzikaal brein Lindsey Buckingham, vorig jaar uit de band gegooid, schreef toen hij ontdekte dat Stevie Nicks hem bedroog met drummer Mick Fleetwood.

