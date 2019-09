Op 25 oktober verschijnt Magdalene, de langverwachte nieuwe van FKA Twigs. Een goeie maand later komt ze die plaat al presenteren in Brussel.

Vijf jaar, zo lang heeft het alternatieve Britse r&b-icoon Tahliah Barnett, alias FKA Twigs, gewacht met de opvolger van LP1, destijds bekroond met vijf sterren én de titel van album van het jaar in Knack Focus. Nu is Magdalene eindelijk klaar. De vooruitgeschoven singles Cellophane en Holy Terrain kent u misschien al, de volledige plaat ligt op 25 oktober in de winkelrekken.

Het album, waaraan producers als Nicolas Jaar, Skrillex en Jack Antonoff en rappers als Future meewerkten, laat 'een zich herconfigurerende Twigs' horen, wier zelfvertrouwen op een laag pitje kwam te staan na de breuk met acteur Robert Pattinson en een operatie.

Hoe de plaat live tot haar recht zal komen - een beetje FKA Twigs-fan weet dat het ook visueel stevig de moeite zal zijn - komt u op 2 december te weten in het Koninklijk Circus in Brussel. Tickets kosten 34,88 euro en zijn vanaf vrijdag 13 september om 10 uur verkrijgbaar. Alle info: livenation.be.