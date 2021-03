De organisatoren van het Britse Glastonbury Festival lanceren een eenmalig livestreamevenement in de plaats van hun opnieuw gecancelde festival. Op 22 mei zullen onder meer Coldplay, Jorja Smith, HAIM en Michael Kiwanuka optreden.

De liveshow wordt georganiseerd van op het terrein van Worthy Farm, waar het festival normaal plaatsvindt.'We hopen dat dit een klein beetje Glastonbury naar jullie huiskamers kan brengen en dat we voor één avond met mensen over de hele wereld samen kunnen komen op de boerderij', vertelt medeorganisator Emily Eavis. Het is nu al mogelijk om online tickets te verkopen.

Goede doelen steunen

De opbrengst van het alternatieve festival gaat naar goede doelen die Glastonbury's steunt. Daarbij horen onder anderen Oxfam en Greenpeace. Een ander deel van de opbrengst gaat naar de organisatie van het evenement in 2022. Het Britse festival was een van de eerste grote festivals die opnieuw een editie moest annuleren.

In september willen de organisatoren misschien wel nog een kleiner alternatief op poten zetten, alleen als de maatregelen dat toelaten. Naar een 'normale' editie van Glastonbury zakken gemiddeld 200.000 mensen af. Dat maakt van het festival een van de grootste en meest populaire festivals ter wereld.

De liveshow wordt georganiseerd van op het terrein van Worthy Farm, waar het festival normaal plaatsvindt.'We hopen dat dit een klein beetje Glastonbury naar jullie huiskamers kan brengen en dat we voor één avond met mensen over de hele wereld samen kunnen komen op de boerderij', vertelt medeorganisator Emily Eavis. Het is nu al mogelijk om online tickets te verkopen. De opbrengst van het alternatieve festival gaat naar goede doelen die Glastonbury's steunt. Daarbij horen onder anderen Oxfam en Greenpeace. Een ander deel van de opbrengst gaat naar de organisatie van het evenement in 2022. Het Britse festival was een van de eerste grote festivals die opnieuw een editie moest annuleren. In september willen de organisatoren misschien wel nog een kleiner alternatief op poten zetten, alleen als de maatregelen dat toelaten. Naar een 'normale' editie van Glastonbury zakken gemiddeld 200.000 mensen af. Dat maakt van het festival een van de grootste en meest populaire festivals ter wereld.