Twee weken voor de vijfde editie van Paradise City komt de organisatie van het festival met enkele verrassingen op de proppen.

De line-up van elektronicafestival Paradise City, dat dit jaar voor de vijfde keer plaatsvindt, ligt in zijn plooi, maar dat betekent niet dat er twee weken voor de eerste beats uit de boxen schallen geen nieuws meer te rapen valt.

Zo kondigde de organisatie van de driedaagse rond het kasteel van Ribaucourt de komst van Brasserie 2050, een 'restaurant van de toekomst'. Op het menu staan verschillende gerechten, van vegetarische boeuf bourguignon tot shoarma van knolselderij, die allemaal gekoppeld zijn aan problemen die te maken hebben met voedsel, zoals de daling van de biodiversiteit. Daarnaast is de brasserie gehuisvest in een demonteerbaar en recycleerbaar gebouw, zijn de tafels gemaakt van gerecycleerd plastic en zijn de meeste producten lokaal geteeld.

Paradise City dropte meteen ook een muzikaal nieuwtje: het festival lanceert een platenlabel. Daar is geen strategie aan verbonden, staat te lezen in een persbericht, enkel de liefde voor muziek. 'For your hearts, not the charts', is het motto. Bij de aankondiging hoorde meteen ook een release: Greatest Hits, een ep van de Luikse dj Oufti.

Paradise City 2019 vindt plaats van 5 tot en met 7 juli. Alle info vindt u hier.