Festival Horst ontpopt zich tot beweging op voormalig militair terrein in Vilvoorde

Na vijf edities in Holsbeek neemt het alternatieve festival Horst een nieuwe start. De organisatie verhuist van Holsbeek naar Vilvoorde, waar ze met muziek en tentoonstellingen wil bijdragen aan de stadsontwikkeling.

De afgelopen vijf jaar palmde Horst Arts & Music het kasteelterrein in Holsbeek in. Daar pakte de organisatie telkens uit met een combinatie van elektronische muziek, ter plaatse ontwikkelde kunst en architectuur. Dat de editie van 2018 de laatste was, is allang bekend, maar nu heeft de organisatie van Horst ook in haar kaarten laten kijken over de toekomst.

In die toekomst is Horst niet langer een festival, maar een beweging, die zich toelegt op het ontwikkelen van talent, plekken en steden. De organisatie neemt daarvoor haar intrek in ASIAT, een voormalig militair terrein in Vilvoorde dat pas werd aangekocht door de stad. Van daaruit wil Horst van Vilvoorde-Noord 'een ontmoetingsplaats aan het water maken', staat te lezen in het persbericht van de organisatie.

Concreet heeft Horst vanaf nu uit drie luiken. Twee ervan, Festival en Exhibition, bestonden al min of meer. Daar komt nu Horst Lab bij, volgens de organisatie 'een platform voor experiment, kennis, co-creatie, inspiratie en netwerk' in samenwerking met de KU Leuven. Horst Exhibition vindt plaats van juli tot en met september, Horst Lab in juli. Het programma van Horst Festival 2019, dat plaatsvindt van 13 tot en met 15 september, wordt donderdag aangekondigd.