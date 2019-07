Puffen, blazen, smelten: zelfs de Gentse Feesten lagen er gisteren doods en verlaten bij onder de loden zon. Ter verkoeling, of alleszins ter ontspanning, selecteerden we vijftien zomerklassiekers die het best tot hun recht komen boven de dertig graden.

1. Sam Cooke - Summertime

In 1934 geschreven door George Gershwin voor de musical Porgy & Bess en in de loop der decennia door velen gecoverd. Bij Sam Cooke hoort u de zweetparels van z'n voorhoofd druipen.

2. Quincy Jones - Summer In The City

Deze cover van The Lovin' Spoonful door meesterproducer Quincy Jones, uit 1973 is gemaakt voor heet asfalt en zoemende airco's. Gesampeld door onder meer de rappers van The Pharcyde in Passin' Me By.

3. The Blue Nile - Heatwave

Zelfs in Glasgow kunnen ze al eens last hebben van de hitte. Deze onderkoelde synthpop van The Blue Nile uit hun debuut A Walk Across The Rooftops bood in 1984 soelaas.

4. Kool & The Gang - Too Hot

'Gotta run for shelter, Gotta run for shade' - prima advies van Kool & The Gang. Dat vond ook Coolio, die met zijn versie een hit scoorde in 1995.

5. The Style Council - Long Hot Summer

Altijd cooler dan een frisco geweest, die Paul Weller. Met z'n tweede band The Style Council schreef hij in 1983 één van de ultieme, luie terrashymnes.

6. The Isley Brothers - Summer Breeze

Origineel gepend door het softrockduo Seals & Croft, in 1972, maar de soulversie die The Isley Brothers twee jaar later bekokstoofden waait toch ietsje lekkerder

7. Sly & The Family Stone - Hot Fun In The Summertime

Een zorgeloze ode aan vakantieliefdes en waterpret, door Sly Stone slim uitgebracht in de hete zomer van 1969.

8. The Kinks - Sunny Afternoon

Zelfs wanneer je diep in de put zit, dan nog blijft er de luxe van het zomerse niksen over. Zelfs de baslijn klinkt alsof ze langzaam neerzijgt na een zonnesteek.

9. JJ Cale - Call Me The Breeze

JJ Cale, de ultieme woestijntroubadour uit Tulsa, laat zich niet snel uit z'n lood slaan door wat zonnestralen: 'Ain't no change in the weather/ Ain't no change in me'.

10. ZZ Top - Asleep In The Desert

Als zelfs 's nachts de hitte niet te harden is: gewoon wegdromen bij deze instrumental van ZZ Top en fantaseren over een sterrenhemel boven de woestijn.

11. The Beach Boys - Warmth Of The Sun

Zon, zee, en zand, het oeuvre van The Beach Boys zit er vol van. Maar zelfs doorwinterde strandratten krijgen het wel eens lastig bij genadeloze braadtemperaturen.

12. Anna Karina - Le Soleil Exactement

'Un point précis sous le tropique' - dat kennen we. Geschreven door Serge Gainsbourg, en in 1967 gezongen door de verrukkelijke Anna Karina.

13. The Zombies - Time Of The Season

'To take you in the sun to promised lands/ To show you every one/ It's the time of the season for loving' - bestaat er een zwoelere ode aan de zomer?

14. Arrow - Hot, Hot, Hot

Dansen doet de hitte vergeten, naar het schijnt. In 1987 een dikke hit voor Buster Pointdexter, alias David Johanson, voormalig frontman van The New York Dolls. Het drie jaar oudere origineel is beter.

15. Janis Joplin - Summertime

Eindigen doen we waar we begonnen - en wie smelt er nu niet voor de fenomenale zangpijpen van Janis Joplin?