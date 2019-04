Ooit schreven ze krautpunksongs over nazi's en pedofilie en stond de frontman meer naakt dan gekleed op het podium. Fat White Family is volwassen geworden - er staan zelfs strijkers op de nieuwe plaat Serfs Up! - maar het provoceren zijn ze nog niet verleerd.

Dat Fat White Family volgende week met een nieuw album komt, is een klein mirakel. Meer dan vijf jaar baldadige liveshows, destructief druggebruik en interne twisten hadden de groep uit Londen - door een blog treffend omschreven als 'the band you hate to love' - uit elkaar doen spatten. Van het centrale trio likten de broers Lias en Nathan Saoudi hun wonden in Sheffield en gitarist Saul Adamczewski ging in Mexico de heroïne uit zijn lijf bannen met een experimentele drugkuur. En kijk, enkele maanden geleden viel een triomfantelijk persbericht van hun nieuwe platenfirma Domino in de bus: 'Fat White Family heeft het overleefd. Fat White Family is verstandig geworden. Fat White Family is gesofisticeerd!' We vroegen aan de kernleden van de familie, alle drie netjes in het pak op een Brussels terras, wat daarvan aan is.

...