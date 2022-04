De Amerikaanse Chloe Moriondo heeft er op haar negentiende al twee carrièreswitches op zitten en brengt deze week een concept-ep uit over honden.

Leeftijd: 19 Locatie: Verenigde Staten Instagram: @chloemoriondo Chloe Moriondo heeft er op haar negentiende al twee carrièreswitches op zitten. Op haar dertiende begon ze op YouTube ukulelecovers van Radiohead, Panic! At the Disco en My Chemical Romance te delen, waarmee ze een trouwe virtuele fanbase opbouwde. Daarna begon ze zelf intieme bedroompop te schrijven, die ze in 2018 verzamelde op haar debuutalbum Rabbit Hearted. En vorig jaar ruilde ze haar ukelele in voor een elektrische gitaar, een volwaardige band en frisse poppunk op haar tweede langspeler Blood Bunny, volgens The New York Times een van de beste albums van 2021. Bleven al die tijd wél onveranderlijk: Moriondo's schrandere lyrics en amusante referenties. I Eat Boys is een kannibalistische banger geïnspireerd op de horrorkomedie Jennifer's Body. In Favorite Band namedropt ze haar favoriete bands en geeft ze haar lief te kennen dat ze liever in haar eentje naar Paramore zou luisteren omdat Hayley haar veel beter begrijpt. (Spot de cameo's van All Time Low, Simple Plan en Girlpool in de bijbehorende videoclip.) Deze week verschijnt dan weer Puppy Luv, een concept-ep over honden, inclusief een liefdesliedje gericht aan haar hond Sammy. Volgens Moriondo voelt de ep een beetje zoals 'een speelse beet van een kleine puppy die achteraf toch een beetje prikt'. Vergeet niet om uw Iso-Betadine klaar te leggen voor Pukkelpop. Een willekeurige quote: 'De ep gaat ook over je hele leven in dezelfde stad wonen, proberen om succesvol kwetsbaar te zijn en daarin falen en van je hond houden. Ik hoop dat mensen die naar mijn muziek luisteren zich in minstens een van die thema's kunnen herkennen.'In concert: op 21/8 op Pukkelpop.