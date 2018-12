Evenveel mannen als vrouwen op affiche van Primavera Sound

'The New Normal': onder dat motto verscheen de line-up van Primavera Sound donderdagochtend op de sociale media. Het festival in Barcelona is traditioneel de eerste grote afspraak van het Europese festivalseizoen en de affiche wekt dan ook de internationale interesse. Zeker dit jaar, omdat de organisatie voor het eerst genderpariteit heeft bereikt in zijn line-up: er staan evenveel mannelijke als vrouwelijke acts op.

Dat Primavera dat als eerste groot Europees festival klaarspeelt, mag geen wonder heten. De organisatie dreef het aandeel vrouwen op de affiche de afgelopen jaren in sneltempo op. Dit jaar waren al 22 procent van de acts vrouwelijke solo-artiesten en all women bands.

Op de eerste festivaldag, 30 mei, toppen Erykah Badu, Interpol en Future de affiche. De dag erna krijgt Tame Impala bovenaan het gezelschap van Cardi B en Janelle Monáe. Op de slotdag bezetten Solange, reggaeton-ster J Balvin en Rosalía, die dit jaar ook in ons land veel zieltjes won met haar moderne interpretatie van de flamenco, de bovenste lijn van de line-up.

Maar ook lager op de affiche bulkt het van het straffe oestrogeen. Popsterren als Charli XCX, Robyn en Carly Rae Jepsen prijken er naast rappers (070 Shake, Kate Tempest), techno-dj's (Nina Kraviz, Helena Hauff) en leading ladies van de indie (Courtney Barnett, Snail Mail). Zij worden dan ook nog vergezeld door een heleboel fijne mannelijke groepen en zangers, van Nas en Pusha T over Kurt Vile en Sons of Kemet tot Richie Hawtin en James Blake.

Inmiddels is de voorverkoop voor Primavera Sound begonnen. Alle info vindt u hier.