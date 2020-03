In 2021 nemen de VRT en Hooverphonic deel aan het Eurovisiesongfestival. Dat meldt de openbare omroep vrijdagavond. Het muziekfestival vindt normaal in de Nederlandse stad Rotterdam plaats, maar moest voor de editie van 2020 geschrapt worden door de coronacrisis in Europa.

De European Broadcasting Union (EBU) maakte vrijdagavond meer details bekend over het Eurovisiesongfestival 2021. Na de annulering van de editie van 2020 mogen landen voor de volgende editie vrij kiezen of ze met de al gekozen kandidaat van 2020 deelnemen. Aan alle landen wordt gevraagd om met een nieuw nummer deel te nemen in 2021.

Na overleg tussen de VRT, de Franstalige openbare omroep RTBF en Hooverphonic kondigt de openbare omroep aan dat de band volgend jaar België alsnog zal vertegenwoordigen. De RTBF vindt het een logische beslissing om Hooverphonic en de VRT deze kans te bieden en schuift zijn deelname een jaartje op tot in 2022. 'De annulering van het Eurovisiesongfestival was een klap voor iedereen, maar ook een begrijpelijke en juiste beslissing', zegt Olivier Goris, netmanager van Eén. 'Het toont alleen maar welke uitzonderlijke en moeilijke tijden we beleven.'

Alex, Raymond en Luka, de leden van Hooverphonic, zijn enthousiast. 'Fijn dat we zo snel bevestiging hebben dat we volgend jaar naar het Eurovisiesongfestival kunnen gaan. We hebben daar nog altijd enorm veel zin in. We gaan nu de tijd nemen om samen te bekijken hoe we ons voorbereiden op mei volgend jaar.' De EBU bekijkt nog samen met Rotterdam en NPO/NOS/AVROTROS of het Eurovisiesongfestival volgend jaar in Rotterdam kan plaatsvinden.

