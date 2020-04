Het Eurovisie Songfestival werd dit jaar geannuleerd omwille van het coronavirus. De organisatie komt nu met een alternatieve tv-uitzending op 16 mei: 'Eurovision: Europe Shine A Light'.

De EBU (de Europese Radio-Unie) maakte samen met de Nederlandse omroepstichting NOS en publieke omroepen NPO en AVROTROS de beslissing om alsnog een alternatief te voorzien voor het Eurovisie Songfestival. Aan de tv-uitzending op 16 mei zullen alle 41 landen deelnemen die normaal aanwezig zouden zijn in Rotterdam. Op diezelfde dag zou in een coronavrije wereld de finale plaatsvinden.

De uitzending wil alle kandidaten op een niet-competitieve manier eren, met nog tal van extra verrassingen voor de kijkers. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal ex-deelnemers te gast. Vanuit hun thuisland zullen alle artiesten ook samen het nummer Love Shine a Light van Katrina And The Waves brengen, een Songfestival-hit uit 1997.

Er zal uiteraard geen publiek aanwezig zijn in de zaal, maar de Nederlandse presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit staan wel nog altijd in voor de presentatie. Hoofdproducent Sietse Bakker geeft aan dat men tijdens de show ook zal stilstaan bij de mensen die getroffen zijn door het virus en bij degenen die hard werken om de crisis te bestrijden. De show wordt op 16 mei om 21u door alle Europese landen uitgezonden, met uitzondering van Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. In België is dat door de VRT en RTBF.

De EBU (de Europese Radio-Unie) maakte samen met de Nederlandse omroepstichting NOS en publieke omroepen NPO en AVROTROS de beslissing om alsnog een alternatief te voorzien voor het Eurovisie Songfestival. Aan de tv-uitzending op 16 mei zullen alle 41 landen deelnemen die normaal aanwezig zouden zijn in Rotterdam. Op diezelfde dag zou in een coronavrije wereld de finale plaatsvinden.De uitzending wil alle kandidaten op een niet-competitieve manier eren, met nog tal van extra verrassingen voor de kijkers. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal ex-deelnemers te gast. Vanuit hun thuisland zullen alle artiesten ook samen het nummer Love Shine a Light van Katrina And The Waves brengen, een Songfestival-hit uit 1997. Er zal uiteraard geen publiek aanwezig zijn in de zaal, maar de Nederlandse presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit staan wel nog altijd in voor de presentatie. Hoofdproducent Sietse Bakker geeft aan dat men tijdens de show ook zal stilstaan bij de mensen die getroffen zijn door het virus en bij degenen die hard werken om de crisis te bestrijden. De show wordt op 16 mei om 21u door alle Europese landen uitgezonden, met uitzondering van Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. In België is dat door de VRT en RTBF.