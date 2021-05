De IJslandse band Daði og Gagnamagnið komt niet meer in actie op het Eurovisiesongfestival. Na een positieve coronatest van een bandlid, besliste de groep om zich terug te trekken. Het liedje doet nog wel mee in de competitie, zo heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt.

Alle andere leden van Daði og Gagnamagnið testten woensdag negatief, maar de band zegt alleen voltallig het podium te willen betreden.

Tijdens de tweede halve finale van het Songfestival op donderdag wordt een opname van hun tweede repetitie op 13 mei gebruikt. Als IJsland doorgaat naar de finale, zal hetzelfde fragment worden ingezet. De IJslandse delegatie blijft voorlopig in quarantaine in het hotel waar ze verblijft.

Voor het land is de beslissing bijzonder bitter: IJsland gold tot nu toe als een van de favorieten. Hoe het tot een besmetting is gekomen, is een raadsel voor de groep, schreef zanger Daði Freyr op Twitter. 'We waren tijdens de hele trip heel voorzichtig.' Eerder testte wel al een lid van het backstageteam positief op het coronavirus.

Voor de deelnemers van het Eurovisiesongfestival gelden strenge maatregelen. Ze worden meermaals getest en mogen hun hotel enkel verlaten voor repetities of optredens. (Belga)

