Er is leven na 'Elusive': bekijk de debuutclip van David Ngyah in première

'Het voelt goed om mezelf na Elusive nog eens aan Vlaanderen te kunnen tonen', zegt Antwerpenaar David Ngyah (21) over Stages, de door Willem Ardui van Blackwave geproducete solosingle die hem begin dit jaar al naar winst in De Nieuwe Lichting loodste, en waar hij nu samen met regisseurs Michiel Venmans en Jaan Stevens een videoclip bij heeft bedacht. 'Ik heb niet het gevoel dat ik hiermee uit de schaduw van Blackwave treed - ik stond bij Blackwave namelijk helemaal niet in de schaduw - maar ik ben wél blij dat ik eindelijk mijn eigen verhaal kan vertellen.'

Dat is precies wat Ngyah in Stages doet: zijn levensverhaal onthullen. 'Mijn kindertijd was vrij zorgeloos, maar tussen mijn zestiende en mijn achttiende was ik veel minder gelukkig. Toen heb ik wel wat internal problems gehad, periodes waarin ik op mezelf botste. Dan nam ik deel aan bluesjams of maakte ik muziek met vrienden en familie, als een soort uitlaatklep. Ik ben iemand die zijn pijn vaak weglacht, maar ze nog liever wegschríjft. Dat is wat ik met Stages heb gedaan.'

Delen Ik heb niet het gevoel dat ik uit de schaduw van Blackwave treed. Ik stond bij Blackwave namelijk helemaal niet in de schaduw. David Ngyah

De verschillende levensfases - Stages, hebt u 'm? - die David Ngyah heeft doorgemaakt, worden in de videoclip in beeld gebracht aan de hand van oude foto's van hemzelf en zijn familie. 'Mijn moeder, mijn neef, mijn tante: ze komen er allemaal in voor. Eigenlijk is de clip een soort dankbetuiging aan hen. Als ik straks op grote podia sta - wat ik hoop te kunnen doen met mijn liveband die onder meer uit twee leden van Blackwave zal bestaan - heb ik dat mede aan mijn familie en mijn entourage te danken. Zij hebben mij altijd onvoorwaardelijk gesteund.'

En wie is dan dat meisje met wie Ngyah door de Brusselse metro dwaalt? 'Dat is Grace Basubi, iemand die ik heb leren kennen tijdens het uitgaan. Toen ik haar zag, wist ik meteen dat zij in mijn clip moest spelen. In de video belichaamt ze het meisje dat, terwijl ik al die levensfases doormaakte, altijd aan de zijlijn stond. Ze staat daar nog steeds, trouwens.' (lacht)