1. Phoebe Bridgers Overigens niet de eerste artiest die tijdens een performance in Saturday Night Live een onschuldige monitor te lijf ging. Win Butler van Arcade Fire deed het haar in 2007 voor. Toen weliswaar met een akoestische gitaar, die makkelijker te breken valt dan Bridgers' zwarte Danelectro Dano 56, die er enkel schaafwonden aan heeft overgehouden. De Amerikaanse indieheldin had vooraf trouwens gitaarfabrikant Danelectro én de redactie van SNL op de hoogte gebracht van haar actie, waarop een valse monitor werd gebouwd die vonken maakt bij hard contact. Vooral oude mannen riepen moord en brand na het optreden van Phoebe Bridgers, want vrouwen mogen naar verluidt geen gitaren vernietigen. Gevraagd naar de reden van haar uitbarsting reageerde Bridgers droog met 'just a bucket list thing'. 'Mensen zeggen dat het afgezaagd is', lachte ze nog. 'Wel ja, dat was het al na de eerste keer dat iemand het deed. Dat is net het punt.' 2. Wendy O. Williams De moeder der vernielingen was vanaf eind jaren zeventig actief als brulboei bij de New Yorkse punkband Plasmatics. Naast de vele personeelswissels was de groep vooral bekend om haar extravagante liveshows, waar altijd wel iets bij te beleven viel. Er werd al eens geschoten of een auto opgeblazen, zangeres Wendy O. Williams verscheen af en toe (half)naakt op het podium en schroomde er niet voor om een gitaar te lijf te gaan. Met een kettingzaag. Het leverde haar troetelnamen als Queen of Shock Rock en Metal Priestess op. Tijdens een tv-show in Duitsland bewerkte Williams een auto met een sloophamer, alvorens die in brand te steken. (Die performance is terug te vinden op YouTube, zoeken op 'Plasmatics - Beat Club 81'.) Williams' bekendste quote zegt het helemaal: 'I don't like fashion. I don't like art. I do like smashing up expensive things.'3. Kesha Herinnert u zich Kesha nog? 'Tik tok, on the clock, but the party don't stop. Oh-ooh, oh-ooh, whoa-oh! Oh-ooh, oh-ooh, whoa-oh!' Ze verdween na enkele hits volledig van de radar, maar de weinige tijd dat Kesha Rose Sebert een platform had, maakte ze er gretig gebruik van. Tijdens haar performance op de American Music Awards in 2010 sloeg ze een gitaar aan diggelen met daarop het opschrift 'HATE' met een groot kruis over. 'Jongeren verdienen rolmodellen die hen vertellen dat ze perfect zijn zoals ze zijn', vertelde ze daarover in Spin. Kesha is jarenlang het slachtoffer geweest van pesterijen en wilde met de actie een toen nog onderbelichte problematiek aankaarten. Ook de witte gitaar die Kesha in twee simpele, rake klappen vernielde, was duidelijk een fragieler model dan dat van Bridgers. 4. Nancy Wilson In de jaren 70 en 80 was Heart-gitariste Nancy Wilson de postergirl van de classic rock. Ze verbond in de loop van haar carrière haar naam ook aan verschillende gitaren, waaronder de Martin HD-35 Nancy Wilson en de Epiphone Nancy Wilson Fanatic Fireburst. Haar opmerkelijkste exemplaar was echter een Hard Knocks Guitars Custom Senior Double Cut die tijdens een show in San Antonio, Texas onzacht in aanraking was gekomen met de bühne. De gesmashte gitaar, gesigneerd met 'this was a smashing guitar', ging voor 861 euro over de digitale toonbank. Een spotprijs als je weet dat door Wilson bespeelde instrumenten al verkocht werden voor tussen de 5000 en 15.000 dollar. 5. Courtney LoveAls echtgenote van Kurt Cobain, de Xavier Malisse onder de rocksterren, mag het niet verbazen dat Hole-zangeres Courtney Love deze lijst vervolledigt. Love was maar één keer te betrappen op gitaarsmashen, en dat was voor Cobain en zij een koppel vormden. Ergens in 1991, op een avond dat Hole voor de Smashing Pumpkins opende, sloeg Courtney Love haar instrument in stukken. Een uitleg kwam er nooit, al ziet de Dag Allemaal-journalist in ons een verband tussen de toen bijna op de klippen gelopen relatie tussen Love en Pumpkins-frontman Billy Corgan. Verder staat online een kapotte gitaar te koop waarmee de Amerikaanse rockster poseerde op de cover van The Face in 2002, al is niet geweten of Love het instrument eigenhandig heeft vernield. Bieden kan vanaf 3250 dollar.