De affiche van Werchter Boutique is een naam rijker. Het jongste broertje van Rock Werchter haalt de Britse popster Ellie Goulding naar België.

Dat Taylor Swift volgend jaar top of the bill is op Werchter Boutique, is al even bekend. Nu heeft de zangeres van Shake It Off een andere popster naast zich op de affiche gekregen: Ellie Goulding. De Britse rijgt sinds haar debuut-album The Lights de hits aan elkaar, zowel alleen (Burn, Love Me Like You Do, How Long Will I Love You...) als met andere popartiesten à la Calvin Harris (Outside) en Kygo (First Time).

Gouldings laatste Belgische concerten dateren van 2016. Toen speelde ze op Rock Werchter en in het Antwerps Sportpaleis. De kans is groot dat de Britse volgende zomer ook nieuwe muziek meeneemt naar Werchter Boutique. Op Twitter laat ze alvast uitschijnen dat ze dit jaar een nieuw album uitbrengt.

De ticketverkoop voor Werchter Boutique is bezig. Alle info vindt u hier.

