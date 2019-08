Tijdens Theater Aan Zee palmt een jonge Belgische band elke dag het Oostendse Fort Napoleon in. Vandaag: Ellen Steegen.

Eerst was er Ellen Steegen. Toen was er Ellen Steegen, de band. Vervolgens werd dat Homegirl, de band. Die zou normaal aantreden op het Jong Muziek-programma van Theater Aan Zee, maar een maand voor de sessie maakte de groep er een eind aan. Nu is het dus weer Ellen Steegen, de solo-artiest.

Of de split doorsijpelde in het nummer dat Steegen in het Oostendse Fort Napoleon speelde, weten we niet, maar toepasselijk is de song wel. 'You used to be so nice / when you said you want your freedom', croont ze, het vleugje Sharon Van Etten dat in de lucht hangt zomaar wegplukkend.