Eindelijk breekt L'Or du Commun door: 'Plots is alles wat van Brussel komt très cool in Parijs'

De AB richt het vizier dit voorjaar op de hiphopconnectie tussen Brussel en Parijs. Meer dan ooit zwaaien Ketjes immers de plak in de Franse hoofdstad. Ook L'Or du Commun, het drietal dat de carrière van Roméo Elvis lanceerde, breekt nu - eindelijk - uit.

Voor veel Brusselse rappers lag Parijs lange tijd behoorlijk ver. De grote broer uit het zuiden aaide doorgaans wat lacherig over de schattige bol van die lichtjes gekke Belgen. Met uitzondering van Stromae (en in een verder verleden Benny B, CNN, James Deano of Starflam) bleef de poort naar de lucratieve Franse afzetmarkt gesloten voor onze raptalenten. Tot 2016.

...