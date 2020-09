Jazz Middelheim 2020 zit er nog niet op of de editie van volgend jaar maakt zijn opwachting al.

Het was een aparte editie van Jazz Middelheim, met alle coronamaatregelen en maximaal 400 bezoekers per dag, maar wel een onvergetelijke, aldus festivaldirecteur Bertrand Flamang: 'zowel de opkomst als de warmte die we van het publiek en de muzikanten kregen, was onbetaalbaar'. Met een affiche die volledig Belgisch kleurde (denk aan namen als Joachim Badenhorst, Eric Thielemans, Tuur Florizoone, Robin Verheyen & Bram DeLooze, DeBeren Gieren, Aiki, Philip Catherine, Cinema Paradiso, Aka Moon en nog vele anderen) konden jazzliefhebbers in Antwerpen toch nog hun hart ophalen.

Van de ene editie om u tegen te zeggen naar de andere: de eerste namen voor Jazz Middelheim 2021 zijn bekend, en het zijn niet de minste. Op zaterdag 14 augustus staan liefst drie iconen uitzonderlijk samen op het podium: John Zorn, Laurie Anderson en Bill Laswell - een trio dat de voorbije vijf decennia in de frontlinie stond van de avant-garde.

De avontuurlijke Belgische drummer Samuel Berzal zich die dag ontfermen over de Club Stage. Eerst solo, daarna met zijn verschillende projecten Pentadox, Reservoir Ghosts en Malaby / Dumoulin / Ber.

Jazz Middelheim 2020 © Thomas Verfaille

Ook de afsluiter van zondag 15 augustus is al bekend: dat wordt de iconische Tunesische oedspeler Anouar Brahem, die de voorbije decennia een brug sloeg tussen Arabische en westerse muziek. Hij zal niet de enige vertegenwoordiger van de Arabische muziek zijn die dag, maar voor wie dliever iets anders wil, staan ook illustere namen als Youn Sun Nah en de legendarische Franse basklarinettist Michel Portal op het programma.

De Club Stage wordt die dag maar liefst drie keer beklommen door Toine Thys. Dat doet hij in drie gedaanten: eerst als Dervish, vervolgens met Overseas ft. Harmen Fraanje en tenslotte met Toine Thys 'Orlando'. Afsluiten doen ze in Park Den Brandt die dag met Le Ravage d'Ali Baba, een project van de Belgische jazzdrummer Simon Plancke, die zich ervoor liet inspireren door de verhalen van vluchtelingen.

Jazz Middelheim vindt in 2021 plaats van donderdag 12 tot zondag 15 augustus in Park Den Brandt, Antwerpen. De ticketverkoop start vandaag op jazzmiddelheim.be.

Het was een aparte editie van Jazz Middelheim, met alle coronamaatregelen en maximaal 400 bezoekers per dag, maar wel een onvergetelijke, aldus festivaldirecteur Bertrand Flamang: 'zowel de opkomst als de warmte die we van het publiek en de muzikanten kregen, was onbetaalbaar'. Met een affiche die volledig Belgisch kleurde (denk aan namen als Joachim Badenhorst, Eric Thielemans, Tuur Florizoone, Robin Verheyen & Bram DeLooze, DeBeren Gieren, Aiki, Philip Catherine, Cinema Paradiso, Aka Moon en nog vele anderen) konden jazzliefhebbers in Antwerpen toch nog hun hart ophalen.Van de ene editie om u tegen te zeggen naar de andere: de eerste namen voor Jazz Middelheim 2021 zijn bekend, en het zijn niet de minste. Op zaterdag 14 augustus staan liefst drie iconen uitzonderlijk samen op het podium: John Zorn, Laurie Anderson en Bill Laswell - een trio dat de voorbije vijf decennia in de frontlinie stond van de avant-garde. De avontuurlijke Belgische drummer Samuel Berzal zich die dag ontfermen over de Club Stage. Eerst solo, daarna met zijn verschillende projecten Pentadox, Reservoir Ghosts en Malaby / Dumoulin / Ber.Ook de afsluiter van zondag 15 augustus is al bekend: dat wordt de iconische Tunesische oedspeler Anouar Brahem, die de voorbije decennia een brug sloeg tussen Arabische en westerse muziek. Hij zal niet de enige vertegenwoordiger van de Arabische muziek zijn die dag, maar voor wie dliever iets anders wil, staan ook illustere namen als Youn Sun Nah en de legendarische Franse basklarinettist Michel Portal op het programma.De Club Stage wordt die dag maar liefst drie keer beklommen door Toine Thys. Dat doet hij in drie gedaanten: eerst als Dervish, vervolgens met Overseas ft. Harmen Fraanje en tenslotte met Toine Thys 'Orlando'. Afsluiten doen ze in Park Den Brandt die dag met Le Ravage d'Ali Baba, een project van de Belgische jazzdrummer Simon Plancke, die zich ervoor liet inspireren door de verhalen van vluchtelingen.Jazz Middelheim vindt in 2021 plaats van donderdag 12 tot zondag 15 augustus in Park Den Brandt, Antwerpen. De ticketverkoop start vandaag op jazzmiddelheim.be.