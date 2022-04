De elektrische basgitaar verovert nu ook de klassieke concertzaal. Vrijdag 22 april vertolken het symfonisch orkest Brussels Philharmonic en de Amerikaans-Belgische basgitarist Thomas Fiorini in Flagey het 'Concerto for E-Bass Guitar and Orchestra' van Robert Groslot, een Belgische première. Dat meldt Brussels Philharmonic woensdag.

Het idee voor dit eerste klassieke concerto voor elektrische basgitaar in België ontstond in 2019. Gunter Broucke, intendant van Brussels Philharmonic, vroeg de muzikanten om met 'zotte ideeën' op de proppen te komen om het orkest verder uit te dagen. Contrabassist Thomas Fiorini kwam met het voorstel om een concerto voor elektrische basgitaar te laten componeren, luidt het.

De Amerikaanse Antwerpenaar is immers ook basgitarist in een rockband en stond al op de planken met internationale en Belgische sterren als Björk, Natalia en Niels Destadsbader. 'Ik droom er al mijn hele leven van om als basgitarist voor een symfonisch orkest te staan met een klassieke compositie. Als tiener speelde ik al Bach en Beethoven op mijn elektrische basgitaar. Toen wist ik al dat het niet alleen een geweldig popinstrument is, maar ook een volwaardig klassiek instrument kan zijn', zegt Fiorini in het persbericht.

Robert Groslot componeerde een speciaal concerto. Omdat hij vertrok vanuit zijn klassieke achtergrond, hield hij geen rekening met de beperkingen van de basgitaar in een klassiek stuk. 'Ik wist niet hoe ver ik het kon pushen tijdens een klassiek concert. Om muziek te schrijven voor een instrument waar je nog nooit eerder iets voor geschreven hebt, moet je alle schema's en principes overboord gooien. Ik denk dat we daarom best wel iets unieks gemaakt hebben, waarin de basgitaar een hele metamorfose doormaakt', zegt de Mechelse componist. "Ik vind Roberts muziek geniaal, maar eenvoudig is ze niet: ik heb de afgelopen twee jaar hard geoefend om de baspartij onder de knie te krijgen", getuigt de in New York geboren Thomas Fiorini.

Het 'Concerto for E-Bass Guitar and Orchestra' gaat komende vrijdag om 20.15 uur in première in de Brusselse concertzaal Flagey. Er bestaat al een digitale opname van het concerto. De release op vinyl gebeurt op 6 mei. Info en tickets vindt u op www.brusselsphilharmonic.be.

Het idee voor dit eerste klassieke concerto voor elektrische basgitaar in België ontstond in 2019. Gunter Broucke, intendant van Brussels Philharmonic, vroeg de muzikanten om met 'zotte ideeën' op de proppen te komen om het orkest verder uit te dagen. Contrabassist Thomas Fiorini kwam met het voorstel om een concerto voor elektrische basgitaar te laten componeren, luidt het. De Amerikaanse Antwerpenaar is immers ook basgitarist in een rockband en stond al op de planken met internationale en Belgische sterren als Björk, Natalia en Niels Destadsbader. 'Ik droom er al mijn hele leven van om als basgitarist voor een symfonisch orkest te staan met een klassieke compositie. Als tiener speelde ik al Bach en Beethoven op mijn elektrische basgitaar. Toen wist ik al dat het niet alleen een geweldig popinstrument is, maar ook een volwaardig klassiek instrument kan zijn', zegt Fiorini in het persbericht.Robert Groslot componeerde een speciaal concerto. Omdat hij vertrok vanuit zijn klassieke achtergrond, hield hij geen rekening met de beperkingen van de basgitaar in een klassiek stuk. 'Ik wist niet hoe ver ik het kon pushen tijdens een klassiek concert. Om muziek te schrijven voor een instrument waar je nog nooit eerder iets voor geschreven hebt, moet je alle schema's en principes overboord gooien. Ik denk dat we daarom best wel iets unieks gemaakt hebben, waarin de basgitaar een hele metamorfose doormaakt', zegt de Mechelse componist. "Ik vind Roberts muziek geniaal, maar eenvoudig is ze niet: ik heb de afgelopen twee jaar hard geoefend om de baspartij onder de knie te krijgen", getuigt de in New York geboren Thomas Fiorini. Het 'Concerto for E-Bass Guitar and Orchestra' gaat komende vrijdag om 20.15 uur in première in de Brusselse concertzaal Flagey. Er bestaat al een digitale opname van het concerto. De release op vinyl gebeurt op 6 mei. Info en tickets vindt u op www.brusselsphilharmonic.be.