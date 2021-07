Eerste festivaldag We Can Dance afgelast wegens storm

Dancefestival We Can Dance in Zeebrugge moet de eerste festivaldag, vrijdag 30 juli, schrappen. Het is deze keer niet het coronavirus dat roet in het eten gooit: er worden aan zee windsnelheden verwacht van 8 tot 9 Beaufort.

Uit veiligheidsoverwegingen heeft de organisatie van We Can Dance besloten om de eerste festivaldag op het strand van Zeebrugge te annuleren. 'Een veilige omgeving voor bezoekers en crew garanderen bij een voorspelde windstorm van 8 tot 9 Beaufort is niet mogelijk', klinkt het. Op vrijdag stonden onder meer acts als Black Mamba, Thang en Kerri Chandler op de planning. Zaterdag en zondag worden volgens de organisatie normale weersomstandigheden verwacht en gaat alles zoals gepland door. Festivalgangers die een ticket hebben gekocht voor vrijdag krijgen dat ticket automatisch terugbetaald. De organisatie betreurt de afgelasting. 'Dit breekt ons hart. Na anderhalf jaar vechten voor onze sector kijken we er enorm naar uit om onze festivalgangers te verwelkomen op onze zeven andere festivaldagen', staat te lezen in de mededeling. (Belga)