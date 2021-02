De luisteraars van Radio 1 hebben 'Amsterdam' van Kris De Bruyne dit jaar verkozen tot beste Belgische nummer. Na een week vol Belgische muziek werd zaterdag van 9 tot 18 uur op Radio 1 de Belpop 100 gepresenteerd.

Op de tweede plaats stond opnieuw 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo, op plaats 3 was 'Ploegsteert' van Het Zesde Metaal, een voormalige nummer 1, te horen.

Kris De Bruyne overleed vorige week woensdag, na een lang ziekbed, op 70-jarige leeftijd. Exact een dag voor zijn overlijden had Kommil Foo met hun versie van 'De tijd dringt' een muzikale hommage aan De Bruyne opgenomen voor Belpop Helden. Het originele nummer van De Bruyne kwam dit jaar als hoogste nieuwkomer binnen, op plaats 23. De sterkste stijger was een ander nummer van De Bruyne: 'Waar ik voor leef'. Dat liedje ging 44 plaatsen omhoog. In de lijst stonden 50 Engelstalige nummers van Belgische makelij, 39 Nederlandstalige, 9 Franstalige en ook 2 instrumentale.

Op de tweede plaats stond opnieuw 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo, op plaats 3 was 'Ploegsteert' van Het Zesde Metaal, een voormalige nummer 1, te horen. Kris De Bruyne overleed vorige week woensdag, na een lang ziekbed, op 70-jarige leeftijd. Exact een dag voor zijn overlijden had Kommil Foo met hun versie van 'De tijd dringt' een muzikale hommage aan De Bruyne opgenomen voor Belpop Helden. Het originele nummer van De Bruyne kwam dit jaar als hoogste nieuwkomer binnen, op plaats 23. De sterkste stijger was een ander nummer van De Bruyne: 'Waar ik voor leef'. Dat liedje ging 44 plaatsen omhoog. In de lijst stonden 50 Engelstalige nummers van Belgische makelij, 39 Nederlandstalige, 9 Franstalige en ook 2 instrumentale.