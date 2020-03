De tournee An Evening with Whitney zou deze week halt houden in Gent en Brussel. Het coronavirus steekt daar nu een stokje voor, maar een ticketje kopen deed u sowieso al op eigen risico.

De feiten

'Welcome to Whitney Houston, very much live', zo begroet de ster haar publiek. Dat klopt natuurlijk niet. Whitney Houston is immers al acht jaar dood. An Evening with Whitney is eerder Een avond met een hologram dat op Whitney Houston lijkt. Dat bekt natuurlijk net iets minder lekker. De tournee is een productie van Base Hologram, het bedrijf dat eerder Roy Orbison, Buddy Holly en Maria Callas van een hologramversie voorzag. Met behulp van een dubbelganger, massa's beeldmateriaal en de nodige cgi brengt het hologram enkele van Houstons grootste hits, waaronder I Will Always Love You en I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), bijgestaan door levende muzikanten, zangers en dansers. Dat klinkt misschien veelbelovend. Tot u de reacties leest. Op Twitter vatte iemand de show samen als 'een mindfuck'. NME vergeleek het hologram met een personage uit Mortal Kombat 11. De BBC hield het op 'meer why- dan X-factor'. Een andere twitteraar vroeg zich af waarom Houston beweegt 'met de gratie van een slecht werkend Sims-personage dat een scheet probeert weg te wuiven'. Dat haar mond niet altijd synchroon loopt, dat ze plots in een wolk van vuurwerk verdwijnt en met haar vingers lichtstralen afvuurt, helpt ook niet echt. Volgens enkele van haar nabestaanden zou Houston het nochtans zelf zo gewild hebben. 'De show staat zo dicht bij haar', aldus haar schoonzus. 'Het enige wat ontbreekt, is zijzelf, fysiek.' Critici zien het hologram niet zozeer als een ode aan Houston, maar als een pijnlijke herinnering aan de tragiek en uitbuiting die met haar carrière gepaard gingen: zelfs na haar dood moet ze blijkbaar geld in het laatje brengen. Een ietwat angstaanjagend Whitney Houston-hologram dat 'Can't take away my dignity' zingt: niemand zat daar echt op te wachten. TupacSpeciaal voor Coachella herrees Tupac in 2012 even uit zijn graf om samen met Snoop Dogg enkele nummers te brengen. Het hologram zou naar verluidt zo'n vierhonderdduizend dollar hebben gekost, was een ideetje van Dr. Dre en werd gemaakt door het special-effectsbedrijf van James Cameron. De reacties gingen van 'aangenaam verrast' tot 'eng en misselijkmakend'. will.i.amNog vreemder wordt het wanneer de artiest in kwestie nog leeft. will.i.am besloot in 2008 om een verkiezingsprogramma van CNN-gezicht Anderson Cooper bij te wonen als hologram. Niemand weet waarom. Op het einde doet hij een soort breakdancemove. 'Ik weet dat dit een historisch moment is en zo, maar ik moest gewoon even de wave doen.' Mariah CareyKerstmis is pas echt geslaagd met een portie Mariah Carey. En dus gaf de zangeres in 2011 vijf concerten op verschillende locaties. Tegelijk. Na enkele nummers vloog hologram Carey de lucht in. Gewoon, omdat het kon. Toeschouwers kregen een app waarmee een kaarsvlammetje op hun gsm verscheen. Dat is héél Kerstmis. Ronnie James DioHoewel het metalicoon al tien jaar dood is, trok ook hij vorig jaar op tour met zijn nog levende bandmates. Zelfs zijn weduwe was nauw betrokken bij het proces en hielp de wenkbrauwen ontwerpen. 'Net niet lachwekkend', redeneerde het publiek. - Nog een reden om niet naar An Evening with Whitney te gaan kijken: de camera van uw gsm stelt toch niet scherp op virtuele personen.- Vier jaar geleden moest het hologram van Whitney Houston in The Voice al eens een duet zingen met Christina Aguilera. Nadat beeldmateriaal van die show was gelekt, lachte het internet zich een breuk en besloten haar nabestaanden om de performance toch maar niet uit te zenden. Dat was geen goed begin. - Robin Williams zag de bui gelukkig op tijd hangen en liet officieel optekenen dat zijn beeltenis de eerste vijfentwintig jaar na zijn dood niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt. Daar kunnen heel wat beroemdheden nog iets van leren.