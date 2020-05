Op vrijdag 3 juli, een dag nadat ze in een virusvrije wereld met haar nieuwe band op Rock Werchter zou spelen, brengt Eefje de Visser een concertfilm uit.

Eefje de Visser zou net aan een uitverkochte releasetour door Nederland en België beginnen toen het coronavirus roet in het eten gooide. De band wil de show voor het vierde album Bitterzoet alsnog in première laten gaan, zij het via een concertfilm. 'Het optreden moest een zwoele trip worden vol samenzang en elektronica, met een sierlijke choreografie en een uitgewerkte lichtshow', klinkt het.

De concertfilm biedt een kijk in de wereld van Eefje de Visser en werd gefilmd in De Robot Studios, een Gentse loft waar Eefje werkt, slaapt en leeft. Met de opbrengst wil Eefje de Visser haar crew en muzikanten door de coronacrisis helpen. Fans krijgen de kans om de band extra te steunen in ruil voor, afhankelijk van het bedrag, onder meer een gesigneerde poster en een zoomgesprek met Eefje de Visser. (M.M.)

De film is op 3 juli om 21uur online te bekijken. Kaartjes kosten 10 euro en zijn vanaf vandaag te koop via Ticketmaster. Wie al een ticket kocht voor een show van Eefje de Visser, krijgt 50% korting. De film wordt ook vertoond in een aantal Nederlandse concertzalen waar de groep zou spelen, met maximum honderd bezoekers per voorstelling. Daarvoor kunt u vanaf 30 mei voor 15 euro tickets kopen.

