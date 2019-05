Dvtch Norris is zijn status van de sidekick van Coely al een hele tijd ontgroeid. Binnenkort verschijnt zijn tweede ep, Fahad Seriki, I Hate You, waarop hij zijn diepste geheimen uitspuwt. Er moest hem namelijk het een en ander van het hart. 'Je denkt dat je een persoonlijk verhaal aan het vertellen bent, en plots fuck je met het Vlaams onderwijs.'

Zijn droomhuis staat nog steeds in Ekeren, op wandelafstand van de ouderlijke woonst, maar dat zal nog niet voor direct zijn. Dvtch Norris woont momenteel in Brussel én hij begint internationaal naam te maken met zijn aanstekelijke hiphop, zijn feilloze Amerikaanse accent en entertainende liveshows. 'De patriottische zak in mij begint een verhuizing naar het buitenland te vrezen', glimlacht hij wanneer we hem treffen in een Brussels café. 'In het buitenland wordt er meer over mij gepraat dan hier. Maar fuck Amerika, ik wil het hier maken. Ik heb nog een hele lijst lokale helden met wie ik wil samenwerken: Melanie De Biasio, Arno, Jef Neve, Stromae, Sam Gooris...'

...