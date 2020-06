Het drive-inmuziekfestival 'Drive-in (music) days' in Kortrijk zal dan toch niet doorgaan. Organisator Apache Productions kreeg geen vergunning voor het festival.

Om een alternatief te bieden voor de afgelaste muziekfestivals deze zomer, wilden de organisatoren van metalfestival Alcatraz een drive-inmuziekfestival organiseren in Kortrijk. Het was de bedoeling dat wagens op anderhalve meter van elkaar geparkeerd stonden met in elke auto een bubbel. Vanop Parking 6 van Kortrijk Xpo zouden toeschouwers vanuit hun wagen concerten kunnen volgen van verschillende artiesten. Bediening van eten en drinken zou worden gedaan door personeel met mondmasker aan de wagen zelf.

Toch zijn de organisatoren genoodzaakt het evenement te schrappen. Ze krijgen geen vergunning voor het festival omdat er op federaal niveau geen uitzonderingen worden toegestaan. 'Het festival zou onder de regel van maximaal 200 aanwezigen vallen en dat is economisch gezien niet haalbaar', aldus de organisatie. De ticketverkoop van het festival was nog niet gestart. (Belga)

