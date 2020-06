Dranouter zal deze zomer verschillende kleine concerten organiseren. Dat meldt organisator Dranoeter vzw.

Het is de bedoeling dat er onder de naam 'Dranouter Zomersessies' verschillende live concerten worden georganiseerd voor maximaal 200 mensen in juli en augustus. Onder meer Brihang, Faces On TV en Portland staan al op de line-up.

Op de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni werd beslist dat concerten mogelijk zijn vanaf 1 juli met een zittend publiek van maximaal 200 mensen. Daarom heeft de organisatie van festival Dranouter beslist om een aangepast zomerprogramma op te stellen.

'Deze zomer krijgen muziekliefhebbers de kans om op vrijdag, zaterdag en zondag van juli en augustus een festivaldag mee te pikken op een corona-proof festivalterrein in Dranouter', vertelt de organisatie. Op het terrein zal een ruime shelter staan, waarin de optredens zullen plaatsvinden. Per dag staan er 2 à 3 optredens gepland van Belgische bands. Zo staan Brihang, Froze, Geike, Portland, Faces On TV, ... al op de affiche.

Geike

Dranoeter vzw volgt alle voorzorgsmaatregelen nauwkeurig op. Het publiek zal zittend en met de nodige tussenafstand de concerten kunnen volgen in lijn met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. De organisatie zet voldoende stewards in om de veiligheid te garanderen.

De concertreeks gaat van start op zaterdag 4 juli met twee concerten, namelijk van Brihang en Froze. Op zondag 5 juli volgt er een festivaldag voor gezinnen en kinderen met concerten van Kapitein Winokio.

Per concert zijn er slechts 200 tickets beschikbaar. Bezoekers krijgen de raad om tickets per contactbubbel te bestellen. Per bestelling kan je dus maximaal 10 tickets aankopen. De ticketverkoop voor de concerten van Brihang en Froze en de concerten van Winokio is al gestart. Tickets zijn te koop op www.festivaldranouter.be.

