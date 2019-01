Drake kondigt Europese tour aan en komt naar het Sportpaleis

Het Antwerpse Sportpaleis mag zich opmaken om een absolute wereldster te ontvangen. Drake, de meest gestreamde artiest van het afgelopen jaar, concerteert op vrijdag 19 en zaterdag 20 apriltwee keer onder het blauwe dak. De optredens maken deel uit van het Europese luik van de Assassination Vacation Tour, die hem ook naar onder meer Manchester, Parijs, Londen en Amsterdam brengt.

Het is de eerste keer in meer dan twee jaar Drake een Belgische concertzaal aandoet. Sinds die passage is zijn ster alleen maar meer gerezen, met wereldhits als Nice For What, God's Plan en In My Feelings. Met zijn laatste album Scorpion onder de arm is hij zeven keer genomineerd voor de volgende Grammy Awards, die in februari worden uitgereikt.

De ticketverkoop begint op 25 januari om 10 uur 's ochtends via proximusgoformusic.be en livenation.be. Wie een kaartje wil, betaalt daar tussen € 56,51 en €109,14 voor .