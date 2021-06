Je kunt je weer inschrijven voor Sound Track, het tweejaarlijkse live- en kansenparcours van Vi.be en de livesector dat eerder talent als Shaka Shams, Peenoise en Meskerem Mees tot winnaars kroonde. Die laatste keert dit jaar terug als ambassadeur.

Meskerem Mees: Twee jaar geleden, bij de eerste editie, was ik nog gewoon zelf kandidaat en nu zit ik plots aan de andere kant. Héél gek. (lacht) Maar ik heb er zin in. Samen met de andere ambassadeurs mag ik als eerste naar de inzendingen luisteren en zal ik de kandidaten met raad en daad bijstaan.

Waar ga je vooral op letten?

Mees: Ik moet vooral potentieel zien. Als je een goed nummer instuurt, maar het is slecht opgenomen omdat je niet het juiste materiaal hebt, zal dat laatste me niet tegenhouden. Daar kun je aan werken.

Hoe heb je de wedstrijd destijds zelf ervaren?

Mees: Ik was eraan begonnen zonder al te veel verwachtingen, maar ik heb er veel plezier aan beleefd. Zo zijn we met alle kandidaten en ambassadeurs op weekend gegaan en kwamen we in contact met bookers, labels, managers, mensen van Spotify... Het was als beginnende artiest geruststellend om te zien dat dat ook maar gewoon aangename, gepassioneerde mensen zijn. (lacht) Bovendien krijg je als winnaar een heel jaar persoonlijke begeleiding, met residenties, opnametijd en concerten.

Sindsdien scoorde je een Afrekening-hit met Joe, stond je in het voorprogramma van Ásgeir, won je Humo's Rock Rally en werkte je samen met Tourist LeMC. Heeft Sound Track deuren geopend?

Mees: Het staat in ieder geval mooi op je cv. Veel van mijn medekandidaten kom ik backstage trouwens geregeld tegen. Het is dus zeker een duwtje in de rug. Het voordeel aan Sound Track is ook dat er zo veel winnaars zijn. In de selectierondes geven 136 artiesten live het beste van zichzelf in 23 clubs en jeugdhuizen, waarna er maar liefst 46 finalisten worden gekozen. Uiteindelijk zijn er achttien laureaten, drie per provincie. Dat verhoogt niet alleen je kansen, maar het creëert ook een soort gedeeld overwinningsgevoel. Heel fijn.

Heb je tips voor artiesten die zich willen inschrijven?

Mees: Niet aarzelen, gewoon doen. Je hebt niks te verliezen. Als je de selectie haalt, des te beter. Zo niet, dan heb je het tenminste geprobeerd en hebben heel wat mensen uit de sector eens naar je muziek geluisterd. Dat is al een hele stap.

Inschrijven kan tot 15/7 via sound-track.be

