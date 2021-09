Doe Maar annuleert volledige afscheidstournee

De Nederlandse popgroep DoeMaar schrapt de geplande afscheidstournee in oktober en november. De concerten zullen ook niet in een later stadium worden ingehaald, klinkt het woensdag in een persbericht van Live Nation. De reden voor de annulering is de ziekte van zanger en bassist Henny Vrienten.

Henny Vrienten, zanger bassist van Doe Maar. © belga