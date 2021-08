Discotheken mogen vanaf 1 oktober weer de deuren openen. Dat besliste het Overlegcomité. Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) laat weten dat de sector zelf voor de latere datum heeft gekozen.

'Ze gaan liever goed begeleid open op 1 oktober, dan nu, en stoemelings, op 1 september', aldus de minister.

De voorwaarden voor heropening van deze sector moeten nog vastgelegd worden, maar houden volgens Van Quickenborne onder meer verband met het aantal mensen per oppervlakte en met ventilatieverplichtingen. 'Ook de deelstaten mogen modaliteiten opleggen. Het is dus niet ondenkbaar dat in Brussel de heropening nog langer op zich zal laten wachten'.

'Hoopgevende dag'

Er kwamen uit de kunstensector positieve reacties op de andere versoepelingen.

'Alles kan altijd beter, maar dit is eindelijk een hoopgevende dag voor de culturele sector.' Dat zegt Frederik Sioen van de Artiestencoalitie, een belangenorganisatie van individuele kunstenaars en artiesten. Zowel het wegvallen van de beperkingen bij kleine evenementen als de optie van de Covid Safe Ticket-procedure bij grotere evenementen zorgt voor tevredenheid.

'Het is goed dat nu duidelijk is wat er op 1 september kan', stelt Sioen. 'Organisatoren wilden met volle zalen aan de slag kunnen en dat kan nu eigenlijk ook. Het is goed dat Covid Safe als optie wordt geboden, maar we moeten er wel op toezien dat dat tijdelijk is en we dat na oktober weer kunnen laten vallen.'

Evenementen tot 200 personen binnen moeten vanaf 1 september geen rekening meer houden met mondmaskerplicht of afstand en vanaf 1 oktober breidt dat zelfs uit tot 500 personen binnen. 'Je mag niet vergeten dat dat een groot deel van de sector is', stelt Sioen. 'Denk naast kleine zalen ook aan jeugdverenigingen of gemeenten die nu weer zonder beperkingen dingen kunnen organiseren.'

