De wereldberoemde dj's Dimitri Vegas & Like Mike gaan samenwerken met het Wereldnatuurfonds. Ze willen hun miljoenen fans over de hele wereld mobiliseren in de strijd voor het behoud van bossen en de oceaan.

Het duo verdeelt de taken: Dimitri Vegas gaat zich als 'Global Ocean Ambassador' inzetten voor het behoud van de wereldzeeën, terwijl Like Mike het als 'Global Forest Ambassador' opneemt voor de bossen. 'Ik wil mijn deel doen om onze oceaan te helpen', zegt Dimitri Vegas. 'Vandaag wordt de oceaan aangetast door een enorme lijst van bedreigingen, van vervuiling tot olieboringen en overbevissing.'

Vegas is van mening dat regeringen prioriteit moeten geven aan oceaanbeheer. 'Er zijn oplossingen die de druk kunnen wegnemen en de oceaan kunnen laten herstellen', zegt hij. 'We moeten beseffen dat het tijd is om te handelen en onze verantwoordelijkheid te nemen... niet alleen voor onszelf, maar voor alle toekomstige generaties.'

Bossen

'Het is ongelooflijk belangrijk om onze planeet te beschermen en de integriteit van haar ecosystemen te behouden', zegt Like Mike. 'Helaas hebben we op deze planeet al zoveel van onze natuur verloren.' Volgens de dj moeten we de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en bossen net zo goed uitbreiden en afdwingen als we de economie beschermen, en kinderen moeten worden voorgelicht over het belang van het behoud van ons milieu, ook op lokaal niveau.

'Vorig jaar heb ik in de buurt van mijn huis een aantal dagen doorgebracht met het opruimen van een klein stukje bos dat in de loop der jaren vervuild was geraakt', vertelt hij. 'Als ik zie wat slechts één persoon met een positieve instelling en een beetje moeite kan doen, kan ik me alleen maar voorstellen wat er mogelijk zou zijn als we allemaal beter gaan zorgen voor onze bossen en samen zouden werken om ons steentje bij te dragen."

Miljoenen fans

De dj's zijn van plan hun miljoenen fans, volgers en supporters te mobiliseren om de vernietiging en degradatie van onze bossen te stoppen en plasticvervuiling in onze oceaan te stoppen. Dat is dringend nodig, zegt het WWF, want elk jaar wordt 11 miljoen ton plastic in de oceaan gedumpt en jaarlijks verdwijnt een oppervlakte aan bos ter grootte van Zwitserland. Het zijn de twee belangrijkste oorzaken van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

'WWF-België is opgetogen om onze wereldberoemde dj's aan boord te verwelkomen als wereldwijde ambassadeurs', zegt ceo Antoine Lebrun. 'De bossen en de oceaan zijn onze grootste bondgenoten tegen de dreigingen van verlies van biodiversiteit en klimaatverandering, en toch verliezen we er elke dag meer van.'

De dj's kunnen miljoenen mensen over de hele wereld bereiken, zegt Lebrun. 'Ze kunnen een golf van actie mobiliseren, op dit cruciale moment, wanneer we de trends van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering dringend moeten ombuigen.'

