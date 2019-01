'Die-du-wa, die-du-wa': beluister het debuutalbum van Peuk in première

'Ferme peukenherrie', aldus onze man over het titelloze debuut van Peuk, een jong punkrock-, grunge- en riot grrrl-trio, straight outta Hoeselt.

Aan het roer staat zangeres-gitariste-songschrijfster Nele Janssen (The Shovels), die zich laat omringen door bassist Jacques Nomdefamille (Heisa) en drummer Dave Schroyen (Evil Superstars, Millionaire, Birds That Change Colour).

Zelf omschrijven ze hun muziek als 'sludgepop', anderen horen er het Vlaamse antwoord op Cocaine Piss in. 'Een luie vergelijking', vindt de groep. 'Dat is toch heel andere muziek?' Dan voelen ze zich eerder verwant met een band als Madensuyu. 'Als ik naar hen ga kijken, verrassen ze me altijd, zonder dat ze op een berekende manier 'verrassend' proberen te zijn', zegt Nomdefamille.

Verrassen is ook wat Peuk doet, want hun debuut is er één dat je als luisteraar op het verkeerde been zet. Of om het met onze recensent te zeggen: 'Er grip op krijgen vergt wat moeite, want voor een plaat die in amper twee dagen tijd is opgenomen, vallen bij elke luisterbeurt meer nuances op'.

Vallen ook meteen op: songtitels als Koppijn en Dieduwa. 'Omdat zowel onze vorige drummer als Dave hoofdpijn kreeg van dat nummer, heb ik het maar zo genoemd. Een ingeving van het moment', aldus Janssen over die eerste song. 'En toen ik Dieduwa schreef, hoorde ik het geluid van de ambulance in mijn hoofd: die-du-wa, die-du-wa.'

Voor u prompt zélf de 100 belt: check Peuk hier tot en met zondag 27/1 in première.