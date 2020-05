Concerten zouden er in de nabije toekomst weleens helemaal anders kunnen uitzien. Deze artiesten toonden in precoronatijden al hoe je op of voor het podium een veilige afstand kunt bewaren.

David Byrnes afstandelijke choreografie Het jaar 2018 Als alles goed gaat, trekt David Byrne in september opnieuw naar Broadway met zijn American Utopia, de indrukwekkende show bij zijn gelijknamige album uit 2018. Zijn choreografie is in ieder geval dusdanig dat het voor de muzikanten en dansers perfect mogelijk is om voldoende afstand te bewaren op het podium. Choreograaf Annie-B Parson liet aan Vulture weten dat ze altijd al een voorliefde heeft gehad voor de elegantie van 'six-foot distances' - dat is een zeer ruime anderhalve meter. Social distancing voor de esthetiek. Het concert van Pink Floyd in Pompeii Het jaar 1971 De iconische concertfilm Pink Floyd: Live at Pompeii kreeg in lockdowntijden een tweede leven als het allereerste social distancing concert. Geen idee of ze ook echt de eersten waren, maar de jongens blijken alleszins pioniers in het vermijden van fysiek contact. Zo treden ze niet alleen op in een leeg amfitheater, maar staan de bandleden om de een of andere reden ook verrassend ver uit elkaar. Regisseur Adrian Maben kwam naar verluidt op het idee toen hij zijn kwijtgespeelde paspoort in het lege amfitheater zocht en besefte hoe mooi dat desolate gebied was. Benieuwd welke verlaten plekjes Belgische artiesten zullen inpalmen. Het hologramduet van Janelle Monáe en M.I.A. Het jaar 2014 Doorgaans worden hologrammen in het leven geroepen om dode artiesten als Tupac en Whitney Houston te vervangen, maar in principe kan de techniek ook dienen voor duetten op afstand. M.I.A. en Janelle Monaé lieten zich zes jaar geleden alvast niet tegenhouden door de paar duizend kilometer die hun fysiek scheidden: hun hologramversies zongen tegelijk mee op hun shows in respectievelijk New York en Los Angeles. Toegegeven, het resultaat oogde ietwat klungelig, maar het was wél veilig. Of toch voor de artiesten: het publiek stond nog lekker op elkaar gepropt. De isolatiebal van AkonHet jaar 2014Er valt veel te zeggen over Akon, maar de man weet hoe hij zijn personal space moet beschermen. Toen hij zes jaar geleden mocht optreden in Congo, besloot hij te crowdsurfen gehuld in een gigantische doorschijnende bal. Achteraf deed het gerucht de ronde dat hij zich op die manier wilde beschermen tegen ebola, maar volgens zijn entourage ging het gewoon om een leuke stunt. Een populaire stunt, trouwens: The Flaming Lips, Diplo en Twenty One Pilots deden het ook al. Onze tip aan organisatoren: stop iedere toeschouwer in zo'n bal en maak een levensgroot muzikaal ballenbad. De gummibeershow van Adele Het jaar 2018 Twee jaar geleden werd het internet overspoeld door zingende gummibeertjes. De zogenaamde Haribo Challenge begon met een filmpje waarin de gummibeerversie van Adele op een geïmproviseerd podium 'Never mind, I'll find' playbackt, waarna de camera een panbeweging maakt en een massa gummibeertjes toont die luidkeels 'someone like you' lijken te kwelen. Enfin, u moet het zien om het te snappen. Hoe dan ook: attente Twitteraars merkten op dat de gummibeertjes toen al de aanbevolen afstand bewaarden. Mocht u dus een gummibeerconcert willen bijwonen, dan kan dat in principe.