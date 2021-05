Alle 26 deelnemers van de finale van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam zijn bekend. In de tweede halve finale hebben onder meer favorieten Zwitserland en IJsland donderdagavond hun ticket gegrepen. Hooverphonic verdedigt zaterdagavond de Belgische kleuren.

Hooverphonic treedt in de finale reeds als vierde act aan, zo blijkt uit de running order die na de tweede halve finale werd bekendgemaakt. De popband uit Sint-Niklaas wordt voorafgegaan door de Israëlische Eden Alene. De Russische Manizha volgt als vijfde.

Met The Wrong Place had Hooverphonic dinsdag in de eerste halve finale een finaleplaats bemachtigd. Naast België gingen ook Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, en Oekraïne door naar de finale.

Lees hier ons interview met Geike Arnaert, die met Hooverphonic België vertegenwoordigt op het Songfestival.

Donderdag kwamen daar Griekenland, Albanië, Servië, Bulgarije, Moldavië, Portugal, IJsland, San Marino, Finland en Zwitserland bij. Dankzij de kwalificatie van dat laatste land staat de Nederlandse producer Wouter Hardy voor het tweede jaar op rij in de eindstrijd. Hij schreef mee aan Duncan Laurence' Arcade, dat in 2019 het Songfestival won.

Dankzij de overwinning van Duncan Laurence was Nederland met Jeangu Macrooy al verzekerd van een finaleplaats. Ook Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië, de zogenoemde 'Big Five', hoefden niet mee te doen aan de halve finales en staan zaterdag sowieso al op het podium. (Belga)

Hooverphonic treedt in de finale reeds als vierde act aan, zo blijkt uit de running order die na de tweede halve finale werd bekendgemaakt. De popband uit Sint-Niklaas wordt voorafgegaan door de Israëlische Eden Alene. De Russische Manizha volgt als vijfde. Met The Wrong Place had Hooverphonic dinsdag in de eerste halve finale een finaleplaats bemachtigd. Naast België gingen ook Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, en Oekraïne door naar de finale. Donderdag kwamen daar Griekenland, Albanië, Servië, Bulgarije, Moldavië, Portugal, IJsland, San Marino, Finland en Zwitserland bij. Dankzij de kwalificatie van dat laatste land staat de Nederlandse producer Wouter Hardy voor het tweede jaar op rij in de eindstrijd. Hij schreef mee aan Duncan Laurence' Arcade, dat in 2019 het Songfestival won. Dankzij de overwinning van Duncan Laurence was Nederland met Jeangu Macrooy al verzekerd van een finaleplaats. Ook Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië, de zogenoemde 'Big Five', hoefden niet mee te doen aan de halve finales en staan zaterdag sowieso al op het podium. (Belga)